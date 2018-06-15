إحباط تهريب هواتف محمولة مع راكب بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تهريب كمية الهواتف المحمولة، أخفاها راكب مصري لدى عودته من السعودية.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة خطوط طيران النيل، القادمة من ينبع، اشتبه وليد صبري مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري؛ لكثرة سفره وقصر مدة السفر، وعند سؤاله عما تحتويه الحقائب بدا عليه الارتباك.

وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود 36 هاتفا محمولا و2 أيباد مخفاة داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.