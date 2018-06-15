"السياحة": "مصر- اكتشف واستثمر" لدعم وتشجيع المنتخب بكأس العالم

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصري مع بداية كأس العالم فيفا 2018، وظهر شعار #ExperienceEgypt (#اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة التي تحيط بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الأورجواي، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن تواجد حملة "مصر – اكتشف واستثمر"، كداعم إقليمي أفريقي رسمي لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ64 مباراة من مبارايات البطولة، مضيفة، أن حملة الوزارة ستكون موجودة في الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.

وأضافت في بيان، الجمعة، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود وزارة السياحة المستمرة للترويج للمقصد المصري لجذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، وإيمانا منها بأهمية استغلال الأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم فيفا 2018، للتسويق لمصر دوليا، وتجذب هذه البطولة ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من شتى أنحاء العالم.

وتمنت الدكتورة رانيا المشاط كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال مباراياته في البطولة، بعد تألقه في مباراة اليوم أمام منتخب أوروجواي.

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