لسقوط عجلة البوجي.. السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار أسوان

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تأخر قطار رقم 988، مكيف القاهرة أسوان؛ نتيجة سقوط عجلة البوجي من على السكة من إحدى العربات من استوك فوارغ، أثناء دخوله الرصيف بحوش محطة مصر.

وأوضحت الهيئة في بيان، الجمعة، أنه على الفور جرى الدفع بآلات الرفع واتخاذ إجراءات السلامة لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالقطار.

واعتذرت الهيئة لركاب القطار نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث وتسبب في تأخير القطار.