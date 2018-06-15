رئيس "العاملين بالبناء" يطالب بمحاسبة المسئولين عن خسارة "القومية للأسمنت"

كتبت-مروة شوقي:

أعرب عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عن أمله في تطوير قطاع الأعمال، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الجمل، لمصراوي، الجمعة، أن نقابة العاملين بالبناء، تحاول إيجاد حلول لأزمة الشركة القومية للأسمنت، بتشغيلها مرة ثانية، موضحًا: "خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، كان لديه إصرار على نقل مقر الشركة، إلاّ أن هذا الأمر صعب تحقيقه على أرض الواقع".

وتابع: "أزمة الشركة تكمن في عملية التطوير التي حدثت نهاية العام الماضي، والذي أدى بدوره لخلل في إنتاج الشركة، وتسبب في خسارتها".

وطالب الجمل، بمحاسبة كل مسئول عن خسارة الشركة، لافتًا إلى أن هناك حلولًا من شأنها حل الأزمة مثل إعادة هيكلة العمالة بالشركة، وحل الأزمات المتعلقة بالإنتاجية، بإيجاد حلول بديلة للطاقة بعد ارتفاع أسعارها، ما أدى لإنتاج منتج لا يقدر على المنافسة في السوق.

وعانت القومية للأسمنت، نوفمبر الماضي، من التوقف عن العمل، نتيجة حدوث خسائر بها، بعد تولي إحدى الشركات تطويرها.