وزارة الهجرة تنشر فيديو "وصول المصريين" إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني

كتبت-مروة شوقي:

احتشد مئات المصريين، اليوم الجمعة، في صالة المطار الروسي، عقب وصولهم إلى العاصمة موسكو، احتفاءً بمشاركة مصر في كأس العالم، بعد غياب 28 عاما.

ونشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للمحتشدين في المطار، في أجواء احتفالية لدعم المنتخب، رافعين الأعلام المصرية، ومرددين الأغاني الداعمة للمنتخب تشجيعاً لهم، هاتفين لمصر ومنتخبها بالنصر والفرحة.

وخسر المنتخب الوطني أمام أوروجواي بهدف خيمينيز القاتل في الدقيقة 89، ليتساوي السيلستي مع روسيا في صدارة المجموعة بـ3 نقاط.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام روسيا، ثم السعودية في الجولة الأخيرة.

وعلق كوبر على عدم وجود صلاح: "لاعب مهم جدا بدون أدنى شك، ولكننا فضّلنا ألا نخاطر به بلعب المباراة".

وأضاف المدير الفني لمصر: "المباراة صعبة جدا ضد خصم كبير، نتحسر على تلقي ذلك الهدف من تلك الكرة الثابتة، ولكننا سعداء بما قدمنا".

واختتم : "قمنا بكل ما هو ممكن في هذه المباراة ضد خصم كبير وضد مهاجمين عمالقة ومدافعين جيدين، لذلك نتحسر على تلقي هدف في تلك الكرة العرضية، ويتبقى لدينا مباراتين".