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السيسي يوجه بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون فورًا وسداد مديونياتهن

05:01 م الجمعة 15 يونيو 2018
السيسي يوجه بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون فورًا وسداد مديونياتهن

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه اليوم، وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية، بعد سداد مديوناتهن من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف السيسي – في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه أكد على ضرورة قضاء الغارمات أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.

وتابع الرئيس بأن الدولة ستسعى دائمًا لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

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السيسي صندوق تحيا مصر وزارة الداخلية تويتر الغارمات

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