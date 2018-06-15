السيسي يوجه بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون فورًا وسداد مديونياتهن

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه اليوم، وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية، بعد سداد مديوناتهن من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف السيسي – في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه أكد على ضرورة قضاء الغارمات أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.

وتابع الرئيس بأن الدولة ستسعى دائمًا لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.