ملك البحرين مهنئاً السيسي بالعيد: تمنياتنا بالخير والاستقرار لمصر

كتب- إسلام ضيف:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة، من ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العاهل البحريني تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر، قيادةً وشعبًا، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

وأضاف راضي في بيان له الجمعة، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.