عمرو أديب عن أداء المنتخب المصري: "عملوا اللي عليهم وأكتر"

كتب- إسلام ضيف:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء المنتخب المصري لكرة القدم، أمام منتخب أوروجواي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في تصفيات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال أديب في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إوعى أسمع حد بينتقد المنتخب، إوعى حد يهاجمهم، الرجالة عملوا اللي عليهم وأكتر.. محدش قصّر وكانوا على المستوى".

وأضاف أديب: "خسروا بشرف، ورفعوا رأس الكرة المصرية وأجبروا أوروجواي على احترامهم.. تحيا مصر".

وخسر منتخب مصر لكرة القدم من منتخب أوروجواي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب "إكاتيريتبيرج أرينا" في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا بروسيا.

وجاء هدف منتخب أوروجواي والمباراة الوحيد في الدقيقة 90 عبر اللاعب خوسي ماريا خيمينيز بعد أن نجح في وضع كرة رأسية على شمال حارس المرمى محمد الشناوى بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة، يحصد أوروجواي أول 3 نقاط ليصبح في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب روسيا الذي يملك نفس الرصيد ويتصدر المجموعة بعد فوزه الكبير أمس على منتخب السعودية الذي يتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويحل منتخب مصر ثالثا.​​