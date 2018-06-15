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"فخر وثقة".. أول تعليق من السيسي على خسارة مصر أمام أوروجواي

04:23 م الجمعة 15 يونيو 2018
"فخر وثقة".. أول تعليق من السيسي على خسارة مصر أمام أوروجواي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فخور بالأداء الرجولي لمنتخب مصر أمام منتخب أوروجواي، في أول مباراة له بكأس العالم، روسيا 2018.

وأضاف الرئيس، في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أثق في قدرات المنتخب على تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

وخسر منتخب مصر لكرة القدم من منتخب أوروجواي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب "إكاتيريتبيرج أرينا" في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا بروسيا.

وجاء هدف منتخب أوروجواي والمباراة الوحيد في الدقيقة 90 عبر اللاعب خوسي ماريا خيمينيز بعد أن نجح في وضع كرة رأسية على شمال حارس المرمى محمد الشناوى بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة، يحصد أوروجواي أول 3 نقاط ليصبح في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب روسيا الذي يملك نفس الرصيد ويتصدر المجموعة بعد فوزه الكبير أمس على منتخب السعودية الذي يتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويحل منتخب مصر ثالثا.​

السيسي

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