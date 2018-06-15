السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الصومالي

كتب- إسلام ضيف:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصومالي تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار، وللحكومة المصرية الجديدة التوفيق والنجاح.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تقديره للرئيس الصومالى، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الصومال الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول آخر تطورات الأوضاع في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالى الخطوات التى تقوم بها بلاده لمكافحة الإرهاب، معربًا عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا.

وأردف راضي إلى أن الرئيس أشار إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، مؤكدًا استمرار موقف مصر الداعم للصومال، ومعربًا عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.