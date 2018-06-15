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الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بحدائق القبة

03:39 م الجمعة 15 يونيو 2018
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تصوير - كريم أحمد:

لم يمنع الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة - اليوم الجمعة - أول أيام عيد الفطر المبارك، المواطنين من أداء صلاة الجمعة، حيث أدى الآلاف شعائر الصلاة بساحات مسجد الرحمن، الكائن بشارع الشيخ غراب - حدائق القبة.

وتزينت الساحات - المحيطة بالمسجد - بمظاهر عيد الفطر المتمثلة في بالونات الأطفال، والتقاط صور الـ"سيلفي".

ويحل علينا اليوم الجمعة عيد الفطر المبارك.

صلاة الجمعة حدائق القبة درجات الحرارة عيد الفطر

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