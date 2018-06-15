الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بحدائق القبة

بسبب "الجر ومباراة مصر".. إقبال ضعيف على حديقة حيوان الجيزة في أول

تصوير - كريم أحمد:

لم يمنع الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة - اليوم الجمعة - أول أيام عيد الفطر المبارك، المواطنين من أداء صلاة الجمعة، حيث أدى الآلاف شعائر الصلاة بساحات مسجد الرحمن، الكائن بشارع الشيخ غراب - حدائق القبة.

وتزينت الساحات - المحيطة بالمسجد - بمظاهر عيد الفطر المتمثلة في بالونات الأطفال، والتقاط صور الـ"سيلفي".

ويحل علينا اليوم الجمعة عيد الفطر المبارك.