الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بحدائق القبة
03:39 م الجمعة 15 يونيو 2018
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تصوير - كريم أحمد:
لم يمنع الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة - اليوم الجمعة - أول أيام عيد الفطر المبارك، المواطنين من أداء صلاة الجمعة، حيث أدى الآلاف شعائر الصلاة بساحات مسجد الرحمن، الكائن بشارع الشيخ غراب - حدائق القبة.
وتزينت الساحات - المحيطة بالمسجد - بمظاهر عيد الفطر المتمثلة في بالونات الأطفال، والتقاط صور الـ"سيلفي".
ويحل علينا اليوم الجمعة عيد الفطر المبارك.
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