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ساحات ترفيهية للأطفال عقب صلاة عيد الفطر في ميدان مصطفى محمود

03:36 م الجمعة 15 يونيو 2018
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تصوير- علاء القصاص:

أدى مئات المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتحولت الطرقات المحيطة بالمسجد لساحات ترفيهية للأطفال من مرافقي المصلين، حيث تزينت بالألعاب والبالونات، وقيادة الدراجات.

ويحل علينا اليوم الجمعة، عيد الفطر المبارك.

صلاة العيد عيد الفطر ميدان مصطفى محمود ساحات ترفيهية

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