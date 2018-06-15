ساحات ترفيهية للأطفال عقب صلاة عيد الفطر في ميدان مصطفى محمود

بسبب "الجر ومباراة مصر".. إقبال ضعيف على حديقة حيوان الجيزة في أول

رئيس حديقة حيوانات الجيزة: نتوقع زيادة الإقبال بعد مباراة مصر وأوروجواي

تصوير- علاء القصاص:

أدى مئات المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتحولت الطرقات المحيطة بالمسجد لساحات ترفيهية للأطفال من مرافقي المصلين، حيث تزينت بالألعاب والبالونات، وقيادة الدراجات.

ويحل علينا اليوم الجمعة، عيد الفطر المبارك.