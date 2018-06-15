ساحات ترفيهية للأطفال عقب صلاة عيد الفطر في ميدان مصطفى محمود
03:36 م الجمعة 15 يونيو 2018
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تصوير- علاء القصاص:
أدى مئات المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
وتحولت الطرقات المحيطة بالمسجد لساحات ترفيهية للأطفال من مرافقي المصلين، حيث تزينت بالألعاب والبالونات، وقيادة الدراجات.
ويحل علينا اليوم الجمعة، عيد الفطر المبارك.
الخبر التالى:الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بحدائق القبة
-
353
-
299
-
176
-
121
-
113
-
98
-
82
-
65
-
50
-
46
إعلان