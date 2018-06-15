رئيس حديقة حيوانات الجيزة: نتوقع زيادة الإقبال بعد مباراة مصر وأوروجواي

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء القصاص:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الحدائق العامة لحديقة حيوانات الجيزة، إن مباراة مصر وأوروجواي المذاعة اليوم الجمعة - أول أيام عيد الفطر المبارك، خطفت الأضواء من الحديقة، متوقعًا زيادة أعداد زوار الحديقة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف رجائي، في حديثه لمصراوي، أنه يتوقع زيادة أعداد الزوار ثاني أيام العيد، مشيرًا إلى أنه عادةً ما تستقبل الحديقة ما يقرب من 400 ألف زائر على مدار اليومين المقبلين.

وشهدت حديقة حيوانات الجيزة - خلال الأيام القليلة الماضية - عدة استعدادات منها: "إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة منعًا لتكدس الزوار على الأبواب، فضلًا عن تواجد أمني مكثف من قبل إحدى شركات الأمن على مدار 24 ساعة".