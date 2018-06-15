وزيرة الصحة لرجال الإسعاف: "فخورة بكم ومكتبي مفتوح لأي أفكار بناءة"

بسبب "الجر ومباراة مصر".. إقبال ضعيف على حديقة حيوان الجيزة في أول

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة ‏هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه بعد تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، تواصلت مع وزير التعليم العالي بشأن إمداد المستشفيات الجامعية، باحتياجاتها من الأدوية، إضافة إلى توفير الكوادر الطبية من الجامعة لمستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تفقدها صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك مقر هيئة الإسعاف المصرية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري رئيس الهيئة، وذلك لمراجعة انتشار سيارات الإسعاف وجاهزيتها على الطرق السريعة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، حسب بيان، أن منظومة الاسعاف منظومة شابة بقيادة شابة وتقوم بتطوير نفسها بطاقة متجددة ويتفاعل معها المواطن بصورة مُرضية مضيفةً: "أنا فخورة بكم جميعاً ومكتبي مفتوح طوال الوقت لأي تطوير وأفكار بناءة ترفع من شأن المكان، وبلدكم واثقة فيكم".

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان سيارة إسعاف مجهزة ‏برعاية مركزة متكاملة والتي تقوم بنقل حالات المصابين بعدوى خطيرة وإصابات متعددة، حيث تمتلك وزارة الصحة ١٠ سيارات وتبلغ تكلفة السيارة الواحدة ٣ مليون و٦٠٠ الف جنيه.

كما تفقدت المرسى النهري الموجود بالهيئة، حيث تفقدت لانش الإسعاف البحري المجهز والذي يقوم بدوريات في الممر الملاحي لنهر النيل ويقوم بتأمين المراكب النيلية، حيث إنه مربوط بشرطة المسطحات المائية، كما إنه يوجد ٣ مراسي خاصة بالإسعاف بمحافظة الأقصر و٢ بالقاهرة الكبرى وواحد بأسوان. وقامت بتفقد غرفة العمليات بالقاهرة الكبرى.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية مجهزة بأحدث برامج الربط التكنولوجي، وتتلقى أكثر من ١٠٠ ألف اتصال شهرياً.

وعلى هامش الزيارة، عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً لمراجعة الاحتياطي الاستراتيجي لكافة الأمصال واللقاحات مثل أمصال الكلاب والتيتانوس والثعبان ولقاح ثنائي الرضع، مقارنة بمتوسط الاستهلاك لكل مستحضر على حدة، ووجهت وزيرة الصحة والسكان بتوفير ٣ آلاف جرعة لمصل الكلب بنهاية الشهر الجاري، بجميع المحافظات تحسباً لأي طارئ.

ووجهت بوضع سياسة عادلة لتوزيع الأمصال مرتكزة على الميكنة للتنبؤ بأي نواقص قد تحدث وسرعة تفاديها، كما وجهت بمتابعة ملف مصنع مشتقات الدم على اعتبار هذا الأمر أمن قومي صحي.

حضر الاجتماع كلاً من اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هبة والي رئيس شركة "فاكسيرا" والدكتورة نهلة شحاتة رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.​