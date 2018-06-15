بسبب "الجر ومباراة مصر".. إقبال ضعيف على حديقة حيوان الجيزة في أول أيام عيد الفطر

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء القصاص:

شهدت حديقة الحيوان، الكائنة بمحافظة الجيزة، إقبالًا ضعيفًا من قِبل المواطنين اليوم الجمعة - أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الثامنة صباحًا.

وأرجع رواد الحديقة السبب في ضعف الإقبال إلى موجة الحر وصلاة الجمعة وتوقيت مباراة منتخب مصر في كأس العالم، التي انطلقت في الثانية ظهر اليوم.

وحرص زوار الحديقة، على التقاط الـ"سيلفي"، والتمتع بما تم توفيره من وسائل ترفيه.

وشهدت حديقة حيوانات الجيزة - خلال الأيام القليلة الماضية - عدة استعدادات منها: "إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة منعًا لتكدس الزوار على الأبواب، فضلًا عن تواجد أمني مكثف من قبل إحدى شركات الأمن على مدار 24 ساعة".