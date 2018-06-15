في أول أيام العيد.. محافظ الجيزة يتفقد حديقتي "الحيوان" و"الأورمان"

كتب- إسلام ضيف:

زار اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة حديقتي الحيوان والأورمان؛ لمشاركة المواطنين فرحه عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على جاهزية الحديقتين لاستقبال المواطنين، وذلك بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

وقالت المحافظة في بيان لها إن الأطفال حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ أثناء تجوله فى الحديقتين، اللتان تشهدان إقبالًا كثيفًا من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما تفقد المحافظ مستشفى أم المصريين العام بحي جنوب الجيزة؛ للاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية اللازمة إلى 16 حالة مرضية موجودة بالمستشفى في أول أيام العيد، وتفقد المحافظ وحدة قسطرة القلب الجديدة والبالغ تكلفتها 21 مليون جنيه والتي تم تجهيزها بأحدث المواصفات.

وعقب ذلك زار المحافظ يرافقة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد، دار الأورمان لرعاية الأيتام بمنطقة التعاون حيث قام المحافظ بتوزيع مبالغ مالية كعيديه على الأطفال.

وقال المحافظ فى تصريحات له إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع الأحياء والمراكز والمدن تعمل على مدار اليوم وتتلقى أى مشكلات؛ للتعامل الفورى معها ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وأن المخابز تعمل بصورة طبيعية خلال أيام العيد كما تم تشكيل فرق طوارئ لرفع أى تراكمات للقمامة وتكثيف أعمال النظافة العامة.

وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لتأمين التجمعات الجماهيرية وتكثيف التواجد المروري خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها.