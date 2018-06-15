الأزهر يكشف سبب اعتراض أهالي سوهاج على أداء عباس شومان لصلاة العيد بالاستاد

كتب – محمود مصطفى:

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أمّ المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك باستاد سوهاج، اليوم الجمعة، وفقا للمذهب الحنفي، الذي يكبر في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ثلاثا، قبل تكبيرة الركوع، وأن الصلاة صحيحة شرعا، ولا شيء فيها، وفقا لما هو متبع في المذهب الحنفي.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر في بيان له اليوم الجمعة، أن أهالي سوهاج اعتادوا أداء صلاة العيد، وفقا للمذهب المالكي، حيث التكبيرات في الركعتين قبل القراءة، لذا تمت إعادة الصلاة مرة أخرى، بالطريقة المتبعة في المذهب المالكي، مراعاة لما اعتاد عليه الأهالي، لكن الصلاة الأولى صحيحة ولا شيء فيها، بل إن ترك التكبير بالكلية لا يبطل الصلاة، لذا لزم التنويه.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن المذاهب الإسلامية تختلف في كيفية صلاة العيد، ويتمسك بعض الناس بما اعتادوه من كيفية لصلاتها.

وأضاف شومان: "اعترض بعض المصلين في ستاد سوهاج أثناء صلاة عيد الفطر، اليوم الجمعة، على أدائي الصلاة على المذهب الحنفي، الذي يكبر في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر بعد القراءة وقبل الركوع ثلاثا في الركعة الثانية.، وقبل تكبيرة الركوع".

وتابع وكيل الأزهر، "أعدت الصلاة ظنا أن خطأ وقع لم انتبه إليه وحين تكرر اعتراض المصلين، أيقنت أنهم اعتادوها على المذهب المالكي الذي يكبر قبل القراءة في الركعتين، ولذا جعلت شيخا مالكيا اعتادوا الصلاة خلفه أن يعيدها على المذهب المالكي الذي اعتادوه".

وقال شومان "ينبغي العلم بأن الصلاة صحيحة على أي مذهب من المذاهب الفقهية، وأن ترك التكبير بالكلية لا يبطلها".

سادت حالة من الغضب الشديد والاستياء بين المواطنين بمدينة سوهاج، المصلين بساحة استاد سوهاج الرياضي في حضور الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ الإقليم عقب أداء الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر صلاة العيد على مذهب أبي حنيفة النعمان.

وفوجئ "شومان" باعتراض العديد من المصلين على صلاة العيد، موضحًا لهم أن الصلاة تم أداؤها على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ورغم ذلك استمروا في الاعتراض مطالبين بإعادة الصلاة.

واستجاب "شومان" لهم بإعادة الصلاة بإمامة الشيخ زين الدين عبداللطيف، المستشار الديني لمحافظة سوهاج.

وطالب وكيل الأزهر المصلين المعترضين بالتزام الهدوء لعدم إفساد صلاة وخطبة العيد حتى لا يحملوا وزر إفساد تلك العبادة، إلا أن المصلين لم يستجيبوا لندائه، وندب وكيل الأزهر الشيخ زين العابدين عبداللطيف، المستشار الديني للمحافظة والتي أداها وفق مذهب المالكية والشافعية، في التكبير قبل القراءة في الركعتين.

وأكد "عبداللطيف" بعد أدائه الصلاة على دور الأزهر الشريف وقيمة علماءه، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك داعيا للاعتراض على الصلاة بهذا الشكل ومنازعة قيمة علمية كبيرة متخصصة في الشريعة الإسلامية في شأن مذهب صلاة العيد، مما كان سيؤدي لإفسادها بصورة كاملة، داعيًا لهم بالهداية والرشاد.

وأوضح المستشار الديني لمحافظة سوهاج، للمصلين أن مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان يرى ثلاث تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى قبل القراءة وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية من بعد القراءة.