غلق ساحة للعيد أمام المصلين بالمنوفية.. وأوقاف قويسنا: الإمام لم يجد فِراشة

كتب – محمود مصطفى:

قدم الدكتور حسام الشتيحي مدير إدارة أوقاف قويسنا، مذكرة عاجلة إلى الشيخ أحمد عبدالمؤمن مدير مديرية المنوفية، بسبب غلق ساحة صلاة العيد بمركز شباب كفر المنشي، بمحافظة المنوفية.

وقال الشتيحي في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، إن أحد العاملين بإدارة أوقاف قويسنا، أخبره بغلق الساحة التي تم إعدادها لأداء صلاة العيد بمركز شباب كفر المنشي بدائرة المركز، أمام المصلين الذي ذهبوا لأداء الصلاة.

وأِشار مدير إدارة أوقاف قويسنا، إلى أن أجرى اتصالات ببعض العاملين بالإدارة والمقيمين بقرية كفر المنشي، وأخبره أنه حدثت بعض الخلافات بين فنيين الكهرباء القائمين على فرس وتجهيز الساحة، ولم يجد الأهالي من يقوم بتجهيزها، وتم غلقها أمام المصلين.

وقال الشتيحي، إنه طالب الإمام بأداء صلاة العيد بالمسجد الغربي بقرية كفر المنشي، واصطحاب المصلين معه إلى هناك، بعد غلق الساحة الرئيسية.

ونوه الشتيحي إلى أن مركز شباب القرية هو المسئول عن تجهيز ساحة العيد وليس الأهالي، وتخصص مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة اعتمادات مالية لتجهيز ساحة العيد، طالما كانت في أرض تابعة لها، وتتولى الأوقاف مهمة تخصيص إمام للساحة.

وأشار مدير إدارة أوقاف قويسنا إلى أن مديرية المنوفية سترفع تقريرا لمديرية الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم تجاه غلق ساحة مركز شباب كفر المنشي، وإحالة المتسبب للتحقيق.

في الوقت نفسه، سادت حالة من الغضب بين أهالي القرية بسبب غلق ساحة صلاة عيد الفطر المبارك أمام المصلين، واضطر البعض منهم إلى أداء الصلاة بأكبر مساجد القرية، والبعض الآخر لترك الصلاة والاستعاضة عنها بأداء صلاة الجمعة.