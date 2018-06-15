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    "وزير القوى العاملة" يتابع صرف متجمد معاش مصري بإيطاليا

    02:08 م الجمعة 15 يونيو 2018
    "وزير القوى العاملة" يتابع صرف متجمد معاش مصري بإيطاليا

    وزير القوى العاملة محمد سعفان

    كتبت- مروة شوقي:

    أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب مستحقات المواطن "ممدوح .أ م" من محافظة الشرقية، المتجمدة لدي هيئة التأمينات الإيطالية حيث يقيم المواطن حاليا بمصر، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

    وتلقى الوزير، حسب بيان الوزارة، تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، للمرة الثانية لبحث مستحقات المواطن المتجمدة لدى هيئة التأمينات الإيطالية، تم صرف متجمد شهرين بقيمة حوالي 8000 جنيه مصري، تم تحويلهم على حساب المواطن الشخصي بالبنك الأهلي المصري.

    وأشارت القوى العاملة، إلى أنه يجري التواصل مع التأمينات لصرف باقي مستحقات المواطن.​

    وزارة القوى العاملة معاش إيطاليا محمد سعفان

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