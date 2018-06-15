"حجازي" يزور مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

كتب- عمر مصطفى:

زار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة، الأبطال الذين أصيبوا خلال عمليات مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء وعلى الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة، والذين يخضعون حالياً لتلقى العلاج داخل مستشفيات القوات المسلحة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم الفريق محمد فريد التهنئة لرجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، واعتزازه بما يقدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات لتأمين حدود الدولة وإقتلاع جذور التطرف والإرهاب خلال العملية الشاملة (سيناء 2018) ، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لإستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.​