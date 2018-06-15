بملابس كاجوال..السيسي يرسم علم مصر ويوزع هدايا على الأطفال في احتفالية العيد

كتب – محمود مصطفى:

"أشكركم لأنكم موجودين وأشكر الشهداء والمصابين وكل أب وأم وزوجة باسم كل مصر"، بهذه الكلمات رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأسر شهداء الوطن، خلال احتفاله معهم بعيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وحرص السيسي، الذي احتفل مع أسر الشهداء مرتديا ملابس كاجوال " قميص وبنطلون"، على مشاركة أطفال الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

ورسم السيسي علم مصر على وجه أحد الأطفال، الذي أعرب عن سعادته بذلك، وقام آخر بإهداء الرئيس صورة رسمها له، ووزّع "الأيس كريم" على الأطفال، إضافة إلى بعض الهدايا الأخرى.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير محمد حسين طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وحضر صلاة عيد الفطر بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع.

وشهدت صلاة عيد الفطر المبارك، حضور 100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة، الذين دعاهم الرئيس لأداء صلاة العيد إلى جانبه، وارتدوا الزي العسكري أثناء الصلاة.​