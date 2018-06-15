"وزير القوى العاملة" يتابع تطبيق إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

كتبت- مروة شوقي:

تابع محمد سفعان، وزير القوى العاملة، مع مديريات الوزارة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك، المقررة بـ 3 أيام "أول وثاني وثالث أيام العيد"، بالشركات والمصانع.

وأصدرت الوزارة، في وقت سابق، منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، "الجمعة والسبت والأحد"، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وقال سعفان، حسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، إنه نظرا لتصادف أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك بالراحة الإسبوعية لمعظم العاملين بالقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال على اعتبار يوم الأحد الموافق 17 يونيو الجاري إجازة، بالإضافة إلي يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 يونيو الجاري.

ونوّه الوزير، إلى أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.​