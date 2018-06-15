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    بالصور.. شاشة ضخمة بميدان مصطفي محمود استعداد لمباراة مصر وأورجواي

    10:50 ص الجمعة 15 يونيو 2018
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    كتب وتصوير - محمود عبدالناصر:

    وسط فرحة وترقب المصريين للمباراة الأولى لمصر في كأس العالم، بعد غياب أكثر من 28 عاما، أنهى حى الدقى، بالتعاون مع الأهالي استعداداته لتجهيز الجزيرة الوسطى بميدان مصطفى محمود، وتجهيز شاشة عرض كبيرة لعرض مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب الأورجواي، والتي تقام في الثانية ظهر اليوم الجمعة.​

    ميدان مصطفى محمود منتخب مصر كأس العالم مونديال روسيا شاشة عرض

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