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    ‏وزيرة الصحة تتفقد عددا من المستشفيات لمراجعة خطة التأمين الطبي لعيد الفطر

    10:48 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    ‏وزيرة الصحة تتفقد عددا من المستشفيات لمراجعة خطة التأمين الطبي لعيد الفطر

    هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

    كتب - أحمد جمعة:

    ‏تتفقد صباح اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عدداً من المستشفيات والمنشئات الطبية وغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية لمتابعة خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك ‏على أرض الواقع.

    ومن المقرر أن تتفقد "زايد" غرفة الأزمات بمقر هيئة الإسعاف المصرية، لمتابعة انتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة ثم جولة تفقدية لمستشفيات معهد ناصر، والسلام، والشيخ زايد التخصصي، والبنك الأهلي، وختاماً تفقد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

    يذكر أنه قد تم رفع درجة الاستعدادت إلى الدرجة القصوى في جميع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الجمهورية، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.​

    وزيرة الصحة هالة زايد عيد الفطر المبارك هيئة الإسعاف المصرية وزارة الصحة

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