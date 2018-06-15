العيد في المطار.. كحك وشيكولاته وتي شيرت المنتخب للركاب

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران اليوم الجمعة، الركاب داخل صالات السفر والوصول بتقديم علب الكحك والشيكولاتة و"تي شيرتات" المنتخب بمناسبة عيد الفطر المبارك ومباراة المنتخب أمام أورجواي، فى لفتة جميله قامت بها ادارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق اسماعيل، بناء على توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقالت مصادر بالمطار، إن المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس شركة الميناء، واللواء أيهاب طه مستشار رئيس مجلس الادارة، قاما باستقبال الركاب وتوديعهم وبصحبتهما فريق من العلاقات العامة، وتم تقديم هدايا من علب الكحك وشيكولاته بالصالات، كما تم تقديم الهدايا للعاملين المتواجدين، وذلك تقديراً لهم ولتحفيزهم .

كما احتفلت مصر للطيران في مبني الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة، بتقديمها الهدايا الرمزية وإهداء "تي- شيرت" المنتخب الوطني للمسافرين، وكذلك كتيب تعلم اللغة الروسية لمشجعي المنتخب بالتعاون مع الجامعة المصرية الروسية، كما قدمت الشركة كعك العيد.

وأشاد الكثير من الركاب بمختلف الجنسيات بما تم تقديمه لهم من هدايا، خاصة الأجانب الذين عبروا عن استغرابهم وفرحتهم بالكحك، وتم شرح أسباب توزيع الهدايا لهم داخل الصالات، واستكمل اللواء ايهاب طه التوزيع على المصليين بمسجد فيصل ومساجد المطار بكل مبنى بعد صلاة العيد مباشرة.