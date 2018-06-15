السيسي مع أبناء الشهداء بـ "منطقة الألعاب".. رسم علم مصر ووزع "الأيس كريم"

كتب - أحمد جمعة:

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أبناء الشهداء إلى منطقة الألعاب المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، للاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك على هامش مشاركته أبناء وأسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة الدولي.

ورسم الرئيس السيسي علم مصر على وجه أحد الأطفال، كما وزّع "الأيس كريم" الأطفال، إضافة إلى بعض الهدايا الأخرى.

وشارك الرئيس السيسي، في فعاليات الاحتفالية التي بدأت بعروض السيرك القومي، ثم فقرة الساحر.

ووجه الرئيس السيسي، التحية لأسر الشهداء، قائلا: "اشكركم لأنكم موجودين وأشكر الشهداء والمصابين وكل أب وأم وزوجة باسم كل مصر، فالشهداء قدموا أرواحهم علشان احنا نعيش، وهذا الثمن ليس بسيطا أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام لأجل خاطر مصر أمر ربنا وحده يكافئ عليه".

وأضاف: " وجودنا في العيد رسالة لنا كلنا والشعب المصري وكل مواطن يعرف أن في اليوم دا لا يمكن ننسى أو نتخلى عن أبناء الشهداء أو المصابين وسنكون موجودين والشعب المصري كله وهذا مش كلام".