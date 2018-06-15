السيسي يتناول وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء

كتب - أحمد جمعة:

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجبة الإفطار بأول أيام عيد الفطر المبارك، مع عدد من أبناء الشهداء.

جاء ذلك على هامش مشاركته أبناء وأسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة الدولي.

وشارك الرئيس السيسي، في فعاليات الاحتفالية التي بدأت بعروض السيرك القومي، ثم فقرة الساحر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر الشهداء، قائلا: "اشكركم لأنكم موجودين وأشكر الشهداء والمصابين وكل أب وأم وزوجة باسم كل مصر، فالشهداء قدموا أرواحهم علشان احنا نعيش، وهذا الثمن ليس بسيطا أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام لأجل خاطر مصر أمر ربنا وحده يكافئ عليه".

وأضاف: " وجودنا في العيد رسالة لنا كلنا والشعب المصري وكل مواطن يعرف أن في اليوم دا لا يمكن ننسى أو نتخلى عن أبناء الشهداء أو المصابين وسنكون موجودين والشعب المصري كله وهذا مش كلام".

وواصل: "منتظر هذا اللقاء وأتمنى أن نكون أدخلنا جزء من البهجة على ولادي وأحفادي الصغيرين".