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    السيسي لأسر الشهداء: لن نتخلى عنكم ونشكركم على ما قدمتموه

    07:52 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    السيسي لأسر الشهداء: لن نتخلى عنكم ونشكركم على ما قدمتموه

    السيسي مع أسر الشهداء

    كتب - أحمد جمعة:

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأسر الشهداء أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي حضره المئات من أسر الشهداء بمركز المنارة الدولي.

    وقال الرئيس في كلمته: "أشكركم لأنكم موجودين وأشكرك الشهداء والمصابين وكل أب وأم وزوجة باسم كل مصر، فالشهداء قدموا أرواحهم علشان احنا نعيش، وهذا الثمن ليس بسيطا أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام لأجل خاطر مصر أمر ربنا وحده يكافئ عليه".

    وأضاف: "وجودنا في العيد رسالة لنا كلنا والشعب المصري وكل مواطن يعرف أن في اليوم دا لا يمكن ننسى أو نتخلى عن أبناء الشهداء أو المصابين وسنكون موجودين والشعب المصري كله وهذا مش كلام".

    وواصل: "منتظر هذا اللقاء وأتمنى أن نكون أدخلنا جزء من البهجة على ولادي وأحفادي الصغيرين".​

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