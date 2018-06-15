السيسي يُكرم أبناء الشهداء في احتفالية عيد الفطر

كتب - أحمد جمعة:

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في الاحتفالية التي جرى تنظيمها بمركز المنارة الدولي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

والتقط أبناء الشهداء الصور التذكارية مع الرئيس السيسي.

يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وكان عدد من أبناء الشهداء استقبلوا الرئيس لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال مع أسر الشهداء.​