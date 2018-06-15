البالونات تملأ ساحة مسجد عمرو بن العاص احتفالاً بالعيد (صور)

لأداء صلاة العيد.. توافد المواطنين على جامع عمرو بن العاص (صور)

كتب - إسلام ضيف:

تصوير - محمود بكار:

شهدت ساحة مسجد عمرو بن العاص بحي مصر القديمة انتشارًا وتوزيعًا للبالونات عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وحضر المئات من المواطنين إلى المسجد رفقة أسرهم لأداء صلاة العيد، التي غلبت بعدها الاحتفالات على المشهد، وحرص المواطنون على التقاط صور السيلفي.​