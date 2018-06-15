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    "الساحر" يبهر حضور احتفالية أسر الشهداء بعيد الفطر بمشاركة السيسي

    07:25 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    "الساحر" يبهر حضور احتفالية أسر الشهداء بعيد الفطر بمشاركة السيسي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - أحمد جمعة:

    قدم فريق "الساحر" ثاني فعاليات الاحتفال بعيد الفطر في مركز المنارة للمؤتمرات، في حضور أسر الشهداء، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وتفاعل أبناء الشهداء مع العروض التي قدمها الساحر، وجذبت انتباههم.

    وبدأت الاحتفالية بفريق السيرك القومي الذي قدم عروضًا للأطفال، تخللها توزيع لبعض الهدايا على الأطفال المشاركين.

    وكان عدد من أبناء الشهداء استقبلوا الرئيس لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.

    يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.​

    عيد الفطر أسر الشهداء السيسي السيرك القومي

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