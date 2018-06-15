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    السيرك.. أولى فقرات احتفالات عيد الفطر في حضور السيسي

    07:04 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    السيرك.. أولى فقرات احتفالات عيد الفطر في حضور السيسي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - أحمد جمعة:

    بدأت قبل قليل فعاليات الاحتفال بعيد الفطر في مركز المنارة للمؤتمرات، في حضور أسر الشهداء، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    بدأت الاحتفالية بفريق السيرك القومي الذي قدم عروضًا للأطفال، تخللها توزيع لبعض الهدايا على الأطفال المشاركين.

    وكان عدد من أبناء الشهداء استقبلوا الرئيس لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.

    يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

    عيد الفطر مركز المنارة للمؤتمرات أسر الشهداء السيسي السيرك القومي

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