السيرك.. أولى فقرات احتفالات عيد الفطر في حضور السيسي

كتب - أحمد جمعة:

بدأت قبل قليل فعاليات الاحتفال بعيد الفطر في مركز المنارة للمؤتمرات، في حضور أسر الشهداء، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأت الاحتفالية بفريق السيرك القومي الذي قدم عروضًا للأطفال، تخللها توزيع لبعض الهدايا على الأطفال المشاركين.

وكان عدد من أبناء الشهداء استقبلوا الرئيس لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.

يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.