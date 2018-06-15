السيسي لأسر الشهداء: منتظر هذا اليوم منذ أشهر

كتب - أحمد جمعة:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسر الشهداء الذين حضروا للاحتفال بعيد الفطر المبارك في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وقال الرئيس لأسر الشهداء أثناء الاحتفال: "شرفنا وسعدنا وفرحنا بوجودكم، مليتم الدنيا بركة، ومنتظر اليوم دا من شهور".

وكان عدد من أبناء الشهداء استقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وذلك في حضور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكي وزير الدفاع.

وصافح الرئيس السيسي أبناء الشهداء، والتقط معهم الصور التذكارية.

وحضرت مئات أسر الشهداء إلى مركز المنارة للمؤتمرات، والذي تواجدت فيها فرقة السيرك، والمهرج، وبعض الألعاب الأخرى.​