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    أبناء الشهداء يستقبلون السيسي في مركز المنارة

    06:51 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    أبناء الشهداء يستقبلون السيسي في مركز المنارة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - أحمد جمعة:

    استقبل عدد من أبناء الشهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء.

    وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وذلك في حضور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكي وزير الدفاع.

    وصافح الرئيس السيسي أبناء الشهداء، والتقط معهم الصور التذكارية.

    وحضرت مئات أسر الشهداء إلى مركز المنارة للمؤتمرات، والذي تواجدت فيها فرقة السيرك، والمهرج، وبعض الألعاب الأخرى.​

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