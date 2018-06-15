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    وزير التنمية المحلية: رفع حالة الطوارئ طوال أيام عيد الفطر

    06:42 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    وزير التنمية المحلية: رفع حالة الطوارئ طوال أيام عيد الفطر

    اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

    كتب - محمد نصار:

    أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي رفع حالة الاستعداد بمختلف المحافظات للتعامل مع أي طارئ طوال أيام عيد الفطر المبارك.

    وأشار الوزير إلى تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة للتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين وسرعة حلها.

    وقال الوزير إنه سيتم أيضًا التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لوضع الخطط اللازمة لضمان سيولة المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلاً عن التنسيق الدائم مع مديريات التموين بالمحافظات للاطمنئنان على توفير السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها، وتشديد الرقابة على المخابز ومواقف السرفيس.

    وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البناء على ما تم إنجازه في الوزارة الفترة السابقة واستكمال المشروعات الجارية بالمحافظات.

    وشدد الوزير على أنه سيسعى مع باقي الوزراء والمحافظين إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

    وأكد أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة أيضًا على ضغط الإنفاق وترشيد النفقات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن تحقيق مبدأ حسن إدارة الأصول على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب.​

    عيد الفطر محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية مجلس الوزراء

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