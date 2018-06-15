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    السيسي يصل مركز المنارة للاحتفال بالعيد مع أسر الشهداء

    06:15 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    السيسي يصل مركز المنارة للاحتفال بالعيد مع أسر الشهداء

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - أحمد جمعة:

    وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز المنارة للمؤتمرات؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، رفقة عدد من أسر الشهداء.

    وأدى الرئيس صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، في حضور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكي وزير الدفاع.

    وحضر مئات من أسر الشهداء إلى مركز المنارة للمؤتمرات، والذي تواجد فيها فرقة السيرك، والمهرج، وبعض الألعاب الأخرى.​

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