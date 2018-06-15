السيسي يصطحب أبناء الشهداء لأداء صلاة العيد في مسجد المشير

كتب - مصراوي:

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وذلك في حضور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكي وزير الدفاع.

وشهد محيط مسجد المشير تكثيف أمني، وسط حضور 100 من الأطفال أبناء شهداء الجيش والشرطة، الذين دعاهم الرئيس لأداء صلاة العيد إلى جانبه، وارتدوا الزي العسكرى أثناء الصلاة.​