لآداء صلاة العيد.. توافد المواطنين على جامع عمرو بن العاص (صور)

كتب - إسلام ضيف:

تصوير - محمود بكار:

توافد المواطنين على ساحة مسجد عمرو بن العاص في القاهرة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة ستكون في الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحًا، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.