بالصور.. بدء توافد المواطنين على مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة العيد

كتب - محمود عبد الناصر:

توافد عدد من المواطنين على مسجد مصطفى محمود في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تواجد أمني كثيف.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة ستكون في الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحًا، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.