وزير التعليم العالي: الفترة المقبلة لتطوير الجامعات والبحث العلمي

كتبت - داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل على تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي ظهر اليوم الخميس، في حضور نائبيه الدكتور عمرو عدلي نائبه لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائبه لشؤون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وأضاف عبد الغفّار، في بيان، إن حجم العمل كبير داخل الوزارة، مشيرًا إلى هناك 23 مشروعًا على مستوى التعليم الجامعي والخاص والدولي والتكنولوجي والجامعات الأهلية وتطوير المراكز البحثية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتطوير منظومة الترقيات والتعيينات والعمل على نجاح موسم التنسيق خلال هذه العام وتحقيق رغبات الطلاب.

وأشاد وزير التعليم العالي بما بذله الدكتور عصام خميس النائب السابق للوزير لشؤون البحث العلمي، من جهود في عدد من الملفات البحثية والجامعية الهامة، منها ملف تصنيف الجامعات، وإنقاذ البحيرات المصرية، والخطة القومية للبحث العلمي.

وأشار إلى أن تكليفات الرئيس السيسي واضحة، وسيتم العمل على تنفيذها، منوهًا أن هذه التكليفات تضمنت ضرورة العمل بشكل مؤسسي وفقًا لخطط عمل واضحة وتعظيم الموارد المتاحة بما يسهم في تحقيق أهداف مؤسسات الدولة، فضلاً عن المتابعة والتواصل مع الرأي العام بشكل واضح وشفاف والتصدي للأزمات بشكل جدي وسريع.

وأضاف عبد الغفّار تضمنت هذه التكليفات التأكيد على دور الجامعات الهام في إعادة تشكيل وبناء ثقافة الإنسان المصري بما يجعله إنسانًا قادرًا على المساهمة في تطوير وبناء الوطن، لافتًا إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تحقيق الإصلاح الإداري بشكل علمي يتماشى مع الأساليب الحدثية داخل كافة مؤسسات، فضلا عن انتهاج أفضل الطرق في حل المشكلات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات العلمية والحكومية واستغلال الكفاءات المتاحة لديها أفضل استغلال.

وأكد على مطالبة الرئيس بضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة في تقديم الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضي داخل المنشآت الرياضية، وذلك من خلال استغلال دور الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات والتوعية بأهمية الحفاظ على المنشآت الرياضية والأماكن العامة.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى تأكيد الرئيس على دور المستشفيات سواء التابعة للجامعات أو لوزارة الصحة في حل مشكلة قوائم الانتظار، فضلاً عن تقديم أفضل خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وأكد على اهتمام الرئيس بتأهيل وتدريب الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي. كما لفت إلى تفعيل دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في تحقيق متطلبات التنمية البشرية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم بصفة مستمرة.​