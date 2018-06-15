  • عاجل:ننفرد بنشر حركة تنقلات الداخلية.. صيام للأمن الوطني ودسوقي لأكاديمية الشرطة
    • 1339282 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    خبير زراعي: الوزير أبو ستيت رجل قيادي يعرف مشكلاتنا

    03:25 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    خبير زراعي: الوزير أبو ستيت رجل قيادي يعرف مشكلاتنا

    الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

    كتب - أحمد مسعد:

    رحب الدكتور جمال صيام، خبير زراعي بجامعة القاهرة، بتولي الدكتور عز الدين أبو ستيت حقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة، معلقًا بأنه رجل قيادي وقوي، رغم الأزمات الكبرى التي تعانيها الوزارة.

    وأضاف صيام، في تصريح لمصراوي، أن الدكتور عز الدين استلم وزارة تحتاج إلى عمل يبدأ من الصفر، وإلى إصدار قرارات جديدة.

    وأشار صيام إلى أن الدكتور عز الدين من عائلة زراعية، يعي هموم ومشاكل الزراعة، فضلاً عن خبرته العلمية.​

    جمال صيام جامعة القاهرة عز الدين أبو ستيت وزارة الزراعة الحكومة الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان