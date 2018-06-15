خبير زراعي: الوزير أبو ستيت رجل قيادي يعرف مشكلاتنا

كتب - أحمد مسعد:

رحب الدكتور جمال صيام، خبير زراعي بجامعة القاهرة، بتولي الدكتور عز الدين أبو ستيت حقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة، معلقًا بأنه رجل قيادي وقوي، رغم الأزمات الكبرى التي تعانيها الوزارة.

وأضاف صيام، في تصريح لمصراوي، أن الدكتور عز الدين استلم وزارة تحتاج إلى عمل يبدأ من الصفر، وإلى إصدار قرارات جديدة.

وأشار صيام إلى أن الدكتور عز الدين من عائلة زراعية، يعي هموم ومشاكل الزراعة، فضلاً عن خبرته العلمية.​