الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين الحكومة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 269، الصادر في 14 يونيو 2018، قرار رئيس الجمهورية، بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.

وشمل قرار رئيس الجمهورية، التشكيل الكامل للحكومة، من الوزراء، ونوابهم.

وجاءت قائمة الوزراء، كالتالي:

• الفريق محمد أحمد زكي محمد وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

•الدكتور محمد مختار جمعه مبروك وزيرًا للأوقاف

• الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

• غادة فتحي إسماعيل والي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

• سامح حسن شكري سليم وزيرًا للخارجية

• الدكتور محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

• الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولي

• المهندس طارق أحمد عبدالقادر الملا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

• نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

• المستشار محمد حسام أحمد علي عبدالرحيم وزيرًا للعدل

• الدكتور محمد عبدالعاطي سيد محمد خليل وزيرًا للموارد المائية والري.

•الدكتور خالد أحمد العناني علي عز وزيرًا للآثار

• محمد محمود أحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة

• الدكتور علي السيد علي المصيلحي وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

• المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب

• الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

• الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

• الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

• المهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرًا للنقل

• الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبدالدايم وزيرًا للثقافة

• الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرًا للسياحة

• الدكتور محمد أحمد محمد معيط وزيرًا للمالية.

• يونس السيد حامد المصري وزيرًا للطيران المدني.

• محمود سيد عبدالحميد شعراوي وزيرًا للتنمية المحلية

• محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزيرًا للداخلية

• الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيرًا للصحة والسكان

• الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبدالعزيز وزيرًا للبيئة

• الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبوستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي

• الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة

• المهندس عمرو عادل بيومي نصار وزيرًا للتجارة والصناعة

• هشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام​

