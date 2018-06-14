وزير الأوقاف يهنئ السيسي ومدبولي والطيب بعيد الفطر المبارك

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، الله (عز وجل) أن يجعله عيد يُمنٍ وبركةٍ وأمنٍ وأمانٍ لمصرنا الغالية، وأن يعيده علينا وعلى العالم كله بالأمنِ والأمانِ والاستقرارِ والتقدمِ والازدهارِ.

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