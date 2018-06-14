درجات القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية في كفر الشيخ

كفرالشيخ - إسلام عمار:

اعتمد محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، الحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2018- 2019، وذلك بعد عرض الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مذكرة بذلك.

وقالت وكيل التعليم إن عدد فصول الأول الثانوي المتاحة تبلغ 400 فصل، بينما بلغ مجموع القبول للالتحاق بالثانوية العامة 225 درجة، والقبول بالتعليم التجاري والفندقي 190 درجة لمدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية المتقدمة بنين وبنات، وبيلا الثانوية الفندقية 220 درجة بنين وبنات، وسيدي غازي الثانوية الفندقية 160 درجة للبنين والبنات، والتعليم التجاري نظام الـ 3 سنوات 140 درجة للبنين والبنات.

وأضافت وكيل الوزارة أن درجات القبول بالتعليم الثانوي الصناعي للبنين 195 درجة للمدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات، والتعليم الصناعي للبنين نظام الـ 3 سنوات 170 درجة، وكفر الشيخ الصناعية للبنات 200 درجة، ودسوق الصناعية 170 درجة للبنين، و195 درجة للبنات، وبيلا الصناعية للبنات 160 درجة، على ان يُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة.

وأشارت إلى أن مدرسة قلين الصناعية للبنين بلغت درجة القبول بها 170 درجة، و200 درجة للبنات، ومصنع السكر الصناعية للبنين 175 درجة، والشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران 185 درجة للبنات، وسيدي سالم الصناعية للبنين 175 درجة، وإصلاح شالما الصناعية للبنات 155 درجة، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة، وسنهور الصناعية للبنات 150 درجة، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة، ومدرسة الضبعة الصناعية للبنات 165 درجة، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة.

أما درجات القبول بالتعليم الزراعي فبلغت 165 درجة للبنين والبنات للمدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ وقلين، و160 درجة للمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق للبنين والبنات، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة، و190 درجة لبيلا الزراعية للبنين والبنات، ومدرسة العمار الزراعية بسيدي سالم، ومدرسة كوم الحجر الزراعية بالحامول، ومدرسة كوم دميس الزراعية بمطوبس 180 درجة للبنين والبنات، و170 درجة لمدرسة فوه الزراعية للبنين والبنات، أما التعليم الفني الزراعي أو الصناعي أو الفندقي 141 درجة.​