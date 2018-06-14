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    أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

    11:16 م الخميس 14 يونيو 2018
    أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- عمر مصطفى:

    تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، من سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سمو الأمير فهد بن سلطان تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

    وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والاستقرار للشعب السعودي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

    السيسي عيد الفطر تبوك السعودية بسام راضي

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