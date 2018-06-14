"محرر تقرير تغير المناخ".. 15 معلومة عن وزيرة البيئة الجديدة

كتب- عمر مصطفى:

أدت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة البيئة الجديدة، اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا للدكتور خالد فهمي الوزير السابق.

وننشر في السطور التالية 15 معلومة عن وزيرة البيئة الجديدة:

-حاصلة على الدكتوراة في السياسة الدولية (الدراسات اليورومتوسطية) من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

- حاصلة ماجيستر في العلوم البيئة من جامعة عين شمس.

-خبيرة في التعاون الدولي وتطوير السياسات البيئية، لأكثر من 18 عامًا.

- تولت منصب مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الدولي.

- كبيرة خبراء للدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية لإعداد الخطط الوطنية للتكييف لمواجهة آثار تغير المناخ.

- اختيرت في 2017 كمحرر رئيسي لتقرير تغير المناخ والتصحر من قبل اللجنة العلمية المعنية بتغير المناخ وهي الذراع العلمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بألمانيا

-عملت بوازرة البيئة منذ عام 1997 لتقديم الدعم الفني للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الجهات المانحة.

- نجحت في جذب أكثر من 32 مليون دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية المعني بتقديم معونات للدول النامية لتنفيذ التزاماتهم الدولية

- أدارت ملف مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة تحت إشراف وزير البيئة بصفته رئيس المؤتمر لمدة عامين من 2015 إلى 2017.

- مثلت مصر في اجتماعات ذات الصلة بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بكوت ديفوار وليما واجتماعات سياسية الجوار في بروكسل.

- شاركت كخبير في مبادرات تنمية القدرات العربية والأفريقية الإقليمية البيئية مثل ممارسة التجارب الناجحة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي.

-عملت كخبير دولي لمناصرة التعاون في حوض نهر النيل مع المنتدى الدولي لحوض نهر النيل وهي شبكة من منظمات المجتمع المدني والتي تسهم في الترويج لمفهوم نيل واحد أسرة واحدة.

- أعدت تقارير إقليمية حول المنافع المحلية المشتركة لمشروعات مبادرة حوض نهر النيل.

- شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة بنيويورك وساهمت في اختيار الشبكة العربية للبيئة والتنمية كأول عضو عربي في شبكة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

- أعدت مقترحًا لدعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال عملها كباحث زائر في معهد الأرض بجامعة كولومبيا بنيويورك وساهمت في فتح آفاق التعاون بين معهد الأرض ووزارة البيئة للبدء في إعداد مشروع لإنشاء مركز وطني للتغير المناخ في مصر.