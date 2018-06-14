الرئيس السيسي يهنئ زعماء العالم العربي والإسلامي بعيد الفطر المبارك

القاهرة- أ ش أ:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء أمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله - تعالى - أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حول عيد الفطر المبارك، جاء فيها:

"الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأدعو الله - تعالى - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن والأمان، عيدكم سعيد وتحيا مصر دائما في أعياد وتقدم وازدهار".

وتلقى الرئيس السيسي، برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمياتهم لمصر الحبيبية بدوام التقدم والازدهار .​