"مصر الثورة" يطالب الحكومة الجديدة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس

كتبت-مروة شوقي:

قدم الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، التهنئة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والوزراء الجدد، معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة في مهامها خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وقال أبوالعطا، في بيان، الخميس، إن الحزب يدعم ويساند الحكومة الجديدة من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، مطالبًا إياها بالإسراع في تنفيذ التكليفات المهمة التي جاءت في الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية.

وأضاف: "أبرز التحديات، الهوية المصرية وإعادة بناء الإنسان المصري، وإدخال إصلاحات جذرية في ملفات الصحة والتعليم والثقافة".

ونوّه أبوالعطا، إلى أن الحزب على استعداد لتقديم جميع دراساته وتوصيات لجانه النوعية للحكومة الجديدة، من أجل المساهمة في حل المشكلات، خاصة بملفات الإصلاح الاقتصادي والتعليم والصحة والثقافة والتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.​