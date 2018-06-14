ننشر نص تهنئة القوات المسلحة لرئيس الجمهورية بعيد الفطر

كتب- عمر مصطفى:

بعث الفريق محمد أحمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتـاج الحربي، ببرقيـة تهنئة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية:

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى أيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراساً أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة، لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل في سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1439هــ .

وأصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والجنود والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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