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    مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد موشر على تغييرات كبيرة في الطريق

    07:56 م الخميس 14 يونيو 2018
    مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد موشر على تغييرات كبيرة في الطريق

    النائب مصطفى بكري

    كتب- إسلام ضيف:

    قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الرباعي الذي ترأسه الرئيس بحضور وزيري الدفاع والداخلية الحاليين والسابقين، أبلغ رد على كل المشككين الذين راحوا يبثون سمومهم من القنوات المعادية.

    وأضاف بكري، في بيان، الخميس، أن التشكيل الوزاري الجديد، يحمل دلالات مهمة، أبرزها تجديد الدماء لمواجهة تحديات الاستحقاق الرئاسي الثاني، ومحاولة لخلق انسجام عمري بين الفريق الوزاري.

    وأوضح عضو مجلس النواب، أن التشكيل جاء لإنهاء بعض حالات التوتر والتقصير الذي شهدته المرحلة الماضية من بعض الوزراء، وللتأكيد على أن مصلحة الدولة هي المعيار في الاختيار.

    وتابع: "أظن أن التشكيل الجديد يعطي موشرًا على أن هناك تغييرات إصلاحية أخرى كبيرة في الطريق".​

    مصطفى بكري مجلس النواب الحكومة الجديدة الإصلاح الاقتصادي

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